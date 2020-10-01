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Espreso.tvОбщество"Обвиняли, что мы после заседаний говорим неправду": Кравчук подтвердил стремление россиян в ТКГ записывать на видео ход встречи

"Обвиняли, что мы после заседаний говорим неправду": Кравчук подтвердил стремление россиян в ТКГ записывать на видео ход встречи


фото: rfe
Российская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу пыталась вести несанкционированную видеозапись встречи

Об этом рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук, передает ТСН .

Он заявил, что представители РФ "наверное, пишут всегда", потому что это никому нельзя проконтролировать.

"Они поставили вопрос так: если не будет разрешено официально, чтобы ТКГ проголосовала о том, что можно будет официально вести записи - аудио и видео. Потому что, мол, каждая сторона, особенно обвиняли нас, Украину, что мы после таких переговоров позволяем себе говорить, как они говорят, ложь", - сказал Кравчук.

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Он также отметил, что Хайди Грау, официальный представитель ОБСЕ, сказала, что в дипломатической практике не существует такого, чтобы записывать такие вещи.

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