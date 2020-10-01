"Обвиняли, что мы после заседаний говорим неправду": Кравчук подтвердил стремление россиян в ТКГ записывать на видео ход встречи
Об этом рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук, передает ТСН .
Он заявил, что представители РФ "наверное, пишут всегда", потому что это никому нельзя проконтролировать.
"Они поставили вопрос так: если не будет разрешено официально, чтобы ТКГ проголосовала о том, что можно будет официально вести записи - аудио и видео. Потому что, мол, каждая сторона, особенно обвиняли нас, Украину, что мы после таких переговоров позволяем себе говорить, как они говорят, ложь", - сказал Кравчук.
Читайте также: Россияне в ТКГ несанкционированно записывали переговоры и угрожали обнародовать записи - СМИ
Он также отметил, что Хайди Грау, официальный представитель ОБСЕ, сказала, что в дипломатической практике не существует такого, чтобы записывать такие вещи.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры