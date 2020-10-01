"Негативно влияет на экономику": Ляшко заявил, что вводить жесткий карантин нецелесообразно

1 октября, 2020, 18:37

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что введение жесткого карантина в Украине достаточно негативно повлияет на экономику

Об этом он заявил в интервью "Украинскому радио".

"Когда мы говорили о марте-апреле, у нас были своевременно введены жесткие карантинные ограничения. И в Украине не было пикового роста количества случаев коронавирусной болезни. За это время мы подготовили систему здравоохранения и четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, потому что это весьма негативно влияет на экономику. И мы ищем золотую середину между экономическими и эпидемическим ограничениями для того, чтобы и страна работала, и система здравоохранения справлялась ", - отметил Ляшко.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что первой волны пандемии коронавируса в Украине не было , ведь МЗ пыталось предотвратить распространение.

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