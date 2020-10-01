Проект госбюджета-2021: Укрзализныця призвала предусмотреть 322 млн грн на льготную перевозку студентов

1 октября, 2020, 14:18

Укрзализныця просит предусмотреть в бюджете на 2021 год 322 млн грн на льготную перевозку студентов и учащихся профессиональных учебных заведений, а также 1 млрд грн на возмещение задолженности Министерства образования и науки перед компанией

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, Укрзализныця рассчитала предварительные расходы компании на льготную перевозку студентов высших учебных заведений и учащихся профессиональных учебных заведений в 2021 году в размере 322 млн грн и призвала предусмотреть эти средства в бюджете следующего года.

Отмечается, что с соответствующими предложениями Укрзализныця обратилась к Верховной Раде, премьер-министру, Министерству образования и науки, а также Министерству финансов.

"Также руководство компании призывает предусмотреть в бюджете на следующий год средства для возмещения задолженности МОН перед Укрзализныцей за прошлые периоды, которая составляет более 1 млрд грн", - отметили в пресс-службе.

В компании пояснили, что "Укрзализныця" и МОН ежегодно заключают договоры о компенсации льготной перевозки студентов высших учебных заведений и учащихся профессиональных учебных заведений, но сумма компенсаций значительно меньше необходимой.

"В частности, государственным бюджетом в 2018-2019 годах МОН предполагалось лишь 36 млн грн средств на возмещение Укрзализныце, а услуг по льготной перевозке было предоставлено почти на 500 млн грн", - отметили в компании.

Кроме того, по информации компании, на протяжении многих лет в бюджет закладывалась заведомо недостаточная сумма средств для компенсации льготного проезда студентов. При этом в некоторые годы компенсация не предоставлялась вообще.

В пресс-службе подчеркнули, что такое положение дел относительно компенсаций льготных перевозок может привести к снижению возможности выполнять свои функции, в частности обновлять подвижной состав, назначать новые поезда и расширять географию маршрутов.

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