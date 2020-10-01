Пожары в Луганской области: в Северодонецке отменили занятия в школах

1 октября, 2020, 07:50

Из-за масштабных лесных пожаров на Луганщине в Северодонецке 1 октября отменили занятия в школах

Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.

"В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров принято решение приостановить учебный процесс 1 октября в северодонецких школах", - говорится в сообщении.