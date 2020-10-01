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Espreso.tvОбществоПожары в Луганской области: в Северодонецке отменили занятия в школах

Пожары в Луганской области: в Северодонецке отменили занятия в школах


фото: ДСНС
Из-за масштабных лесных пожаров на Луганщине в Северодонецке 1 октября отменили занятия в школах

Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.

"В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров принято решение приостановить учебный процесс 1 октября в северодонецких школах", - говорится в сообщении.

  • Напомним, что в связи с пожарами на Луганщине создан круглосуточный штаб по оказанию помощи пострадавшим.
  • По данным прокуратуры, во время пожаров на Луганщине погибли три человека и трое госпитализированы, повреждены огнем несколько десятков домов.
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