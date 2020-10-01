Пожары в Луганской области: огонь добрался до химического гиганта "Северодонецкое объединение Азот", возгорание потушили

1 октября, 2020, 18:06

Пожар, который прошел сегодня ночью на территории "Северодонецкого Азота", не повлияет никак на работу основных производственных цехов предприятия

Об этом сообщает latifundist.com со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Согласно информации, 30 сентября, около 20.00 из-за пожара в Луганской области, на ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" возникла чрезвычайная ситуация: на территории цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод загорелись трава, кусты и деревья. Аварийно-спасательные службы предприятия в течение нескольких часов погасили пожар.

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