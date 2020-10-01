Пожар на Луганщине: на линии соприкосновения возникают новые очаги, число жертв увеличилось до 9

1 октября, 2020, 13:43

Количество погибших от пожаров на Луганщине увеличилось до 9 человек, госпитализированы 14 человек

Об этом сообщают Станично-Луганская райгосадминистрация и ДСНС.

"Ликвидация пожаров на территории района продолжается, но, к сожалению, ветер не стихает. К тому же, появляются новые очаги возгорания, большинство которых являются возгораниями вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

По последним сообщениям ГСЧС в результате пожаров погибли 9 человек и госпитализированы 14 человек.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов (Болотенное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново , Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино). Основные очаги лесных пожаров: очаг №1 между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) локализован на площади 8 га. Не допущено распространение огня на эти населенные пункты. По состоянию на 12:30 1 октября пожар между населенными пунктами Байдовка и Половинкино Старобельского района ликвидирован.

очаг №2 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га. В селе Артема огнем повреждено 3 нежилых дома и 3 хозяйственные постройки. Эвакуация не проводилась.

очаг №3, который возник вблизи Трехизбенки (Новоайдарский район) в результате сильного ветра (20 м/с), по лесным массивам распространился в Северодонецк (по данным лесхозов огнем пройдено около 8,8 тыс. га). По состоянию на 10:00 с помощью вертолета Ми-8 осуществлено 4 сброса в районе с. Боброво Эвакуированы 120 человек, в том числе из сел: Муратово - 35 человек (размещены в пгт Новойдар, в школе и больнице), Вороново - 40, Сиротино - 25, Осколоновка - 20 (эвакуированы из трех сел, размещены в г. Северодонецк). Силами ГСЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий (привлечены 15 чел., 4 ед. техники); Пожары на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции (хранится 280 кг хлора) ликвидированы. "В настоящее время распространения огня в сторону Северодонецка нет", - отметили спасатели.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо