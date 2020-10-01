Пострадавшим от пожаров на Луганщине выделят деньги на временное жилье, лекарства и еду, - Шмыгаль

1 октября, 2020, 22:34

Кабинет министров выделит деньги на помощь пострадавшим от масштабных пожаров жителям Луганской области

Об этом заявил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, облгосадминистрации уже поручено сделать соответствующие подсчеты.

"Сегодня государственная комиссия ТЭБ и ЧС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.) поручила Луганской ОГА срочно подготовить расчеты для осуществления неотложных мер. Чтобы уже на очередном заседании Правительство выделило средства на временное жилье, лекарства, продукты питания и средства первой необходимости для пострадавших ", - написал Шмыгаль.

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Премьер-министр отметил, что большинство очагов ликвидировано, а потенциально опасные объекты удалось уберечь от пожаров.

"Сейчас основные усилия сосредоточены на двух ячейках: в Северодонецком и Новоайдарском районах. Работы ведутся круглосуточно. Одновременно работают более 1,5 тыс. человек и 200 единиц техники. Утром также восстановится работа с воздуха. Ситуацию осложняет ветер", - рассказал Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что на КПВВ "Станица Луганская" пожар локализовали.

"Огонь перекинулся из оккупированной территории и уничтожил несколько модулей Красного креста", - уточнил премьер-министр.

Благодаря слаженной работе спасателей удалось ликвидировать большинство очагов пожаров на Луганщине и не допустить ... Опубликовано Денис Шмыгаль Четверг, 1 октября 2020 г.

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