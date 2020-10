Порывистый ветер и периодические дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде 2 октября

1 октября, 2020, 20:07

2 октября температура воздуха в Украине прогреется от + 14 ° C до + 23 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Пятница будет в Украине облачной, влажной, с периодическими дождями. Однако на Востоке, а также в Сумской и Полтавской областях существенные осадки завтра маловероятны", - отметила синоптик.

2 октября ветер еще будет оставаться порывистым.

Температура воздуха будет высокой на юге и востоке, + 18 ° C ... + 23 ° C, самой низкой на Западе, + 14 ° C ... + 17 ° C, на остальной территории + 16 ° C ... + 19 ° C.

В Киеве второй день октября будет с облаками, порывистым ветром, вероятность дождя.

Температура воздуха будет колебаться около + 17 ° C, + 18 ° C.

По словам Натальи Диденко, на выходные потеплеет до +19 ° C ... + 22 ° C.

