Польский бренд спортивной одежды выходит на рынок Украины
Об этом пишет Экономическая Правда.
По информации издания, бренд 4F специализируется на создании высококачественного спортивной одежды и аксессуаров для занятий активными видами спорта, фитнесом в сегменте "медиум". Также 4F развивает линейку товаров для туризма и повседневного использования.
Отмечается, что бренду принадлежат 174 монобрендовых магазина в Польше, его продукция представлена в 500 мультибрендовых магазинах в 30 странах мира.
В издании также пояснили, что до недавнего времени бренд 4F на украинском рынке был представлен лишь отдельными товарами в больших мультибрендовых магазинах спортивной одежды. С августа этого года бренд начал выходить на рынок Украины, открыв в ТРЦ Retroville в Киеве первый монобрендовый магазин.
В ЭП добавили, что с 2008 года 4F одевает олимпийцев и паралимпийцев Польши на всех Олмпиадах. Также бренд является партнером олимпийских комитетов Хорватии, Греции, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Сербии и Словакии.
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