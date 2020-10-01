Польский бренд спортивной одежды выходит на рынок Украины

1 октября, 2020, 11:56

Польская компания OTCF и компания "Эпицентр К" заключили соглашение о развитии в Украине сети магазинов 4F

Об этом пишет Экономическая Правда.

По информации издания, бренд 4F специализируется на создании высококачественного спортивной одежды и аксессуаров для занятий активными видами спорта, фитнесом в сегменте "медиум". Также 4F развивает линейку товаров для туризма и повседневного использования.

Отмечается, что бренду принадлежат 174 монобрендовых магазина в Польше, его продукция представлена в 500 мультибрендовых магазинах в 30 странах мира.

В издании также пояснили, что до недавнего времени бренд 4F на украинском рынке был представлен лишь отдельными товарами в больших мультибрендовых магазинах спортивной одежды. С августа этого года бренд начал выходить на рынок Украины, открыв в ТРЦ Retroville в Киеве первый монобрендовый магазин.

В ЭП добавили, что с 2008 года 4F одевает олимпийцев и паралимпийцев Польши на всех Олмпиадах. Также бренд является партнером олимпийских комитетов Хорватии, Греции, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Сербии и Словакии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb