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Espreso.tvОбществоПограничников, которые депортировали Саакашвили в Польшу в 2018 году, будут судить, - ОГПУ

Пограничников, которые депортировали Саакашвили в Польшу в 2018 году, будут судить, - ОГПУ


фото: reuters
Представителей пограничной службы будут судить за задержание Саакашвили и депортацию в Республику Польша

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

Отмечается, что Офисом Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что бывший директор Департамента оперативной деятельности и начальник Отдельного отдела для выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины организовали и в феврале 2018 осуществили незаконное задержание М. Саакашвили в г. Киеве. После этого его принудительно переместили самолетом в Республику Польша в порядке реадмиссии ", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается расследование в отношении других высокопоставленных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

  • 12 июня завершилось расследование в отношении двух бывших пограничников, участвовавших в депортации Саакашвили из Украины в 2018 году.

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