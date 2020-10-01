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Espreso.tvЭкономикаПавлюк о решении правительства по «теплым» кредитама: финансирование урезали и направили богатым

Павлюк о решении правительства по «теплым» кредитама: финансирование урезали и направили богатым

Кабмин продлил программу «теплых» кредитов на 2021 год, существенно сократив финансирование и распространив льготу на тех, у кого достаточно денег

Об этом заявил Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины», в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Сегодняшнее решение Кабмина о том, что в предыдущие годы на "теплые" кредиты было 400 млн грн, а в этом году мы запланируем 150 млн грн, что почти втрое меньше. Но при этом мы еще дадим возможность ставить резервные источники энергии, то есть аккумуляторы, электрические станции зарядки и интеллектуальные счетчики", - сказал Павлюк.

Он раскритиковал это решение.

"Вместо того, чтобы эти деньги тратить на энергоэффективность - мы их бросаем для тех, у кого и так денег, в принципе, достаточно. Система автономного резервирования питания - это аккумулятор для солнечных батарей. Кто-то может купить себе, а потом ночью продавать электроэнергию на балансирующем рынке. Поставить себе зарядку для электромобиля. Если у вас есть электромобиль - вы не бедный человек, вы себе можете купить зарядку самостоятельно ", - пояснил свою позицию эксперт.

  • Государственная программа "Теплые кредиты" предусматривает льготные кредиты, которые частично компенсируются государством, на счетчики, регуляторы и материалы для утепления согласно перечню.

  • С начала 2020 года ОСМД и владельцы частных домов получили "теплые кредиты" на сумму более 800 млн грн, сообщал в августе Константин Гура, вр.и.о. председателя Госэнергоэффективности.

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