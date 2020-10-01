Павлюк о решении правительства по «теплым» кредитама: финансирование урезали и направили богатым
Об этом заявил Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины», в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Сегодняшнее решение Кабмина о том, что в предыдущие годы на "теплые" кредиты было 400 млн грн, а в этом году мы запланируем 150 млн грн, что почти втрое меньше. Но при этом мы еще дадим возможность ставить резервные источники энергии, то есть аккумуляторы, электрические станции зарядки и интеллектуальные счетчики", - сказал Павлюк.
Он раскритиковал это решение.
"Вместо того, чтобы эти деньги тратить на энергоэффективность - мы их бросаем для тех, у кого и так денег, в принципе, достаточно. Система автономного резервирования питания - это аккумулятор для солнечных батарей. Кто-то может купить себе, а потом ночью продавать электроэнергию на балансирующем рынке. Поставить себе зарядку для электромобиля. Если у вас есть электромобиль - вы не бедный человек, вы себе можете купить зарядку самостоятельно ", - пояснил свою позицию эксперт.
-
Государственная программа "Теплые кредиты" предусматривает льготные кредиты, которые частично компенсируются государством, на счетчики, регуляторы и материалы для утепления согласно перечню.
-
С начала 2020 года ОСМД и владельцы частных домов получили "теплые кредиты" на сумму более 800 млн грн, сообщал в августе Константин Гура, вр.и.о. председателя Госэнергоэффективности.
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры