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Espreso.tvЭкономикаОстатки средств в правительственной казне за месяц сократились вдвое

Остатки средств в правительственной казне за месяц сократились вдвое


фото: bank.gov.ua
Остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало октября составил 21,275 млрд грн против 45,657 млрд грн на начало сентября 2020 года

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы.

Так, остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало октября 2020 года составил 21,275 млрд грн, что более чем в два раза больше, чем в сентябре этого года.

Отмечается, что на начало октября 2019 года остаток средств на ЕКС составлял 61,83 млрд грн.

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