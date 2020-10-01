Остатки средств в правительственной казне за месяц сократились вдвое
1 октября, 2020, 11:29
Остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало октября составил 21,275 млрд грн против 45,657 млрд грн на начало сентября 2020 года
Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы.
Так, остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало октября 2020 года составил 21,275 млрд грн, что более чем в два раза больше, чем в сентябре этого года.
Отмечается, что на начало октября 2019 года остаток средств на ЕКС составлял 61,83 млрд грн.
- Напомним, в начале июля этого года правительство накопило рекордный за всю историю остаток средств на Едином казначейском счете.
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