Официальный курс: доллар продолжает рекордно дорожать

1 октября, 2020, 09:21

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 1 октября 2020 года на отметке 28,31 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 30 сентября курс составлял 28,29 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 1 октября установлен на уровне 33,16 грн/евро. По состоянию на 30 сентября курс составлял 33,13 грн/евро.

На наличном рынке 1 октября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,28, продают - по 28,34 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,20 до 28,70 грн/$, продажи - в пределах 28,33-29,90 грн/$.

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