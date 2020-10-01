Официальный курс: доллар продолжает рекордно дорожать
1 октября, 2020, 09:21
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 1 октября 2020 года на отметке 28,31 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ.
По состоянию на 30 сентября курс составлял 28,29 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 1 октября установлен на уровне 33,16 грн/евро. По состоянию на 30 сентября курс составлял 33,13 грн/евро.
На наличном рынке 1 октября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,28, продают - по 28,34 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 28,20 до 28,70 грн/$, продажи - в пределах 28,33-29,90 грн/$.
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