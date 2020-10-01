НБУ с 1 октября выводит из обращения выпущенные до 2003 года банкноты и монеты 25 копеек

1 октября, 2020, 09:33

Национальный банк Украины с 1 октября изымет из оборота монеты номиналом 25 копеек и старые гривневые банкноты, после чего они также перестанут быть платежным средством

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"С 1 октября 2020 года украинцы не смогут использовать при расчетах наличными монеты номиналом 25 копеек и банкноты старых образцов до 2003 года. Эти денежные знаки перестанут быть платежными средствами и будут изъяты из наличного обращения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 октября все магазины, рестораны, заведения сферы быта принимать их при наличных расчетах не будут. При этом остатки таких монет и банкнот они должны сдать в банки Украины для зачисления на расчетные счета до 16 октября 2020 года.

Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты до 2003 года выпуска на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет. В частности, это можно будет сделать во всех украинских банках до 30 сентября 2021 года или в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль и ПУМБ) до 30 сентября 2023 года включительно.

В пресс-службе объяснили, что изъятие старых банкнот гривни и монет номиналом в 25 копеек позволит упростить наличные расчеты и повысить качество наличных денег в обращении. Кроме того, такое решение позволит государству сэкономить более 90 млн в год благодаря уменьшению расходов регулятора на изготовление и обработку монет мелких номиналов.

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