НБУ планирует установить единые правила расчета стоимости потребительских кредитов для всех финансовых учреждений

1 октября, 2020, 16:28

Национальный банк Украины планирует обновить правила расчета небанковскими учреждениями общей стоимости потребительского кредита и сделать их такими же, как для банков

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк предлагает к обсуждению обновленные правила расчета небанковскими учреждениями общей стоимости и реальной годовой процентной ставки потребительского кредита", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, в общую стоимость кредита и реальной годовой процентной ставки нужно включать все без исключения затраты потребителя: платежи за обслуживание и возврата кредита, включая проценты, комиссии, платежи за дополнительные и сопутствующие услуги финучреждения, а также платежи за услуги третьих человек.

Отмечается, что такие правила расчета общей стоимости кредита и реальной годовой процентной ставки уже работают для банков. НБУ предлагает установить единые правила как для банков, так и для небанковских финучреждений.

Таким образом, подчеркнули в НБУ, потребитель еще в начале выбора кредита сможет получить полную, точную и понятную информацию о реальной годовой ставке и общей стоимости кредита. Новые правила расчета также позволят избежать ситуаций, когда реальная стоимость кредита отличается от суммы, на которую рассчитывал потребитель.

Кроме того, это облегчит выбор, ведь потребитель сможет сравнить ключевые показатели стоимости потребительского кредита в разных финансовых учреждениях и выбрать самое выгодное предложение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb