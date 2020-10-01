На Киевщине из-за коронавируса на карантин полностью закрыли 26 школ, - ОГА

1 октября, 2020, 16:14

В Киевской области из-за случаев коронавируса полностью на карантин закрыли 26 школ, 94 - частично

Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает пресс-служба Киевской ОГА.

Следовательно в 126 учебных заведениях Киевской области выявлено 141 ученика и 160 учителей, которые болеют СOVID-19.

"В связи с выявленными подтвержденными случаями заболевания на самоизоляции находятся 164 отдельных класса в 94 учебных заведениях (4068 учеников и работников). Полностью переведены на дистанционную форму обучения 26 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются и работают 10037 участников образовательного процесса", - сообщил Володин.

На дистанционное обучение переведены: 4 учреждения в Переяславе и Барышевской ОТО, 3 школы в Обуховском районе, по 2 заведения в Белоцерковском, Яготинском районах и г. Белой Церкви, по 1 заведению в Володарском, Переяслав-Хмельницком и Тетиевском районах, Василькове и Борисполе, Дивичкивской, Ковалевской, Мироновской, Тетиевской, Студеникивской ОТО.

Отмечается, на дневную форму обучения вернулись 20 заведений общего среднего образования, которые полностью находились на "дистанционке", и 16 заведений, в которых на дистанционном обучении находились отдельные классы.

Всего в учреждения образования после самоизоляции вернулись 12008 участников образовательного процесса.

По состоянию на утро четверга, 1 октября, в Украине выявлено 4069 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb