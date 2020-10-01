Лига чемпионов: определились все участники группового раунда

1 октября, 2020, 07:45

В групповом раунде Лиги чемпионов 2020/21 сыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится сегодня, 1 октября. Групповой этап стартует 20 октября. Впервые с 2015 года в ЛЧ сразу сыграют и "Динамо", и "Шахтер".

Список участников Лиги чемпионов 2020/21:

Испания: "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Севилья".

Англия: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси".

Италия: "Ювентус", "Интер", "Аталанта", "Лацио".

Германия: "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Боруссия" (Менхенгладбах).

Франция: ПСЖ, "Марсель", "Ренн".

Португалия: "Порту".

Россия: "Зенит", "Локомотив", "Краснодар".

Бельгия: "Брюгге".

Нидерланды: "Аякс".

Украина: "Шахтер", "Динамо".

Турция: "Истанбул".

Греция: "Олимпиакос".

Дания: "Мидтьюлланд".

Австрия: "Зальцбург".

Венгрия: "Ференцварош".

29 сентября в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3:0.

Благодаря выходу в групповой раунд Лиги чемпионов киевское "Динамо" получит от УЕФА минимум 31,87 млн евро.

30 сентября стало известно, что во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" попал во вторую корзину , а "Динамо" - в третью.