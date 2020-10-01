Лига чемпионов: определились все участники группового раунда
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится сегодня, 1 октября. Групповой этап стартует 20 октября. Впервые с 2015 года в ЛЧ сразу сыграют и "Динамо", и "Шахтер".
Список участников Лиги чемпионов 2020/21:
Испания: "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Севилья".
Англия: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси".
Италия: "Ювентус", "Интер", "Аталанта", "Лацио".
Германия: "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Боруссия" (Менхенгладбах).
Франция: ПСЖ, "Марсель", "Ренн".
Португалия: "Порту".
Россия: "Зенит", "Локомотив", "Краснодар".
Бельгия: "Брюгге".
Нидерланды: "Аякс".
Украина: "Шахтер", "Динамо".
Турция: "Истанбул".
Греция: "Олимпиакос".
Дания: "Мидтьюлланд".
Австрия: "Зальцбург".
Венгрия: "Ференцварош".
- 29 сентября в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3:0.
- Благодаря выходу в групповой раунд Лиги чемпионов киевское "Динамо" получит от УЕФА минимум 31,87 млн евро.
- 30 сентября стало известно, что во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" попал во вторую корзину , а "Динамо" - в третью.
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