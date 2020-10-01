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Espreso.tvОбществоЛяшко просит Кличко, Филатова и Кернеса установить в метро автоматы по продаже защитных масок

Ляшко просит Кличко, Филатова и Кернеса установить в метро автоматы по продаже защитных масок

МЗ просит мэра Киева Виталия Кличко, Харькова Геннадия Кернеса и Днепра Бориса Филатова установить точки продаж защитных масок на каждой станции метро

Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"Обратился к мэрам городов Киева, Днепра и Харькова с просьбой найти возможность и установить точки автоматической продажи (вендинга) или других, альтернативных способов удовлетворения спроса на защитные маски, в помещениях станций метрополитена или на входе в них", - написал он.

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Ляшко объяснил просьбу тем, что график работы метро часто не совпадает с графиком работы аптек. Люди не имеют возможности обеспечить себя перед утренними поездками.

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