Киевтеплоэнерго планирует полностью автоматизировать управление столичной энергетикой

1 октября, 2020, 13:52

Киевтеплоэнерго планирует объединить более тысячи объектов столичной энергетики в единую систему диспетчерского управления и сбора данных

Об этом сообщила пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Согласно сообщению, более тысячи объектов энергетики Киева будут объединены в единую систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA).

По словам директора Киевтеплоэнерго Вячеслава Бинда, предприятие реализует проект автоматизации всего управления столичной энергетикой.

Отмечается, что автоматизация всех процессов управления и создания единого информационного поля означает повышение качества и надежности энергоснабжения столицы, а также уровня его киберзащиты.

Так, в пресс-службе отметили, что к отопительному сезону 2020/2021 Киевтеплоэнерго интегрировало в систему части ТЭЦ-5 и системы химической водоочистки.

Кроме того, автоматизированная система заработала в полном объеме на энергоблоке №1 и частично на энергоблоке №2. В частности, она фиксирует и регистрирует аварийные ситуации, обеспечивает мониторинг температурного контроля на генераторе и на водогрейном котле №6. При этом в дальнейших планах создание общестанционной автоматизированной системы управления технологическими процессами на ТЭЦ-6.

"Постепенно единой диспетчерской системой программного комплекса SCADA будет объединено технологическое оборудование всех энергоблоков Киева, которые находятся в управлении Киевтеплоэнерго. Всего их более тысячи: это две мощные столичные ТЭЦ, обеспечивающие Киев теплом и электроэнергией, около 200 котельных, 21 насосная станция, тепловые павильоны и пункты т. д. ", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что внедрение автоматической системы сопровождается наполнением данными геоинформационной системы Киева.

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