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Espreso.tvОбществоКанев и Тернополь - к "красной", Киев - к "желтой": Украина обновила карантинные зоны

Канев и Тернополь - к "красной", Киев - к "желтой": Украина обновила карантинные зоны

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны. Киев остался в "желтой" карантинной зоне, а Тернополь и Канев отнесли к "красной"

Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.

Затем к "красной" зоне попали города Тернополь и Канев (Черкасская область).

В "оранжевой" зону вошли: Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы.

Затем к "желтой" карантинной зоне отнесли Киев, Кривой Рог, Житомир, Запорожье, Одесса, Ровно, Херсон, Черкассы, Чернигов.

Соответствующее зонирование начнет действовать с понедельника, 5 октября.

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