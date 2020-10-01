Канев и Тернополь - к "красной", Киев - к "желтой": Украина обновила карантинные зоны
1 октября, 2020, 19:00
Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны. Киев остался в "желтой" карантинной зоне, а Тернополь и Канев отнесли к "красной"
Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.
Затем к "красной" зоне попали города Тернополь и Канев (Черкасская область).
В "оранжевой" зону вошли: Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы.
Затем к "желтой" карантинной зоне отнесли Киев, Кривой Рог, Житомир, Запорожье, Одесса, Ровно, Херсон, Черкассы, Чернигов.
Соответствующее зонирование начнет действовать с понедельника, 5 октября.
- По состоянию на утро четверга, 1 октября, в Украине выявлено 4069 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
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