Канада выделит Украине более $ 3 млн на реформы в оборонном секторе
Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Укринформ .
"Мы решительно настроены продолжить сотрудничество в достижении будущего, которое заслуживает украинский народ", - сказал Шампань.
В канадском МИД уточнили, что деньги пойдут на проекты в сотрудничестве с канадскими организациями Parliamentary Center и Alinea International.
"Средства поддержат проекты, которые сочетают техническую экспертизу, гендерный анализ и инструменты управления, ориентированные на улучшение институтов сектора безопасности", - заявили в ведомстве.
Партнерство с Alinea International "улучшит управление и демократическую подотчетность сектора безопасности".
Помощь Parliamentary Center "усилит способность украинских парламентских комитетов просматривать и принимать законодательство, необходимое для реформы сектора безопасности".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры