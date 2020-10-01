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Espreso.tvОбществоКанада выделит Украине более $ 3 млн на реформы в оборонном секторе

Канада выделит Украине более $ 3 млн на реформы в оборонном секторе


фото: 24 канал
Для поддержки реформ в секторе обороны Украины Канада выделяет более 4,3 млн канадских долларов ($ 3,3 млн)

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Укринформ .

"Мы решительно настроены продолжить сотрудничество в достижении будущего, которое заслуживает украинский народ", - сказал Шампань.

В канадском МИД уточнили, что деньги пойдут на проекты в сотрудничестве с канадскими организациями Parliamentary Center и Alinea International.

"Средства поддержат проекты, которые сочетают техническую экспертизу, гендерный анализ и инструменты управления, ориентированные на улучшение институтов сектора безопасности", - заявили в ведомстве.

Партнерство с Alinea International "улучшит управление и демократическую подотчетность сектора безопасности".

Помощь Parliamentary Center "усилит способность украинских парламентских комитетов просматривать и принимать законодательство, необходимое для реформы сектора безопасности".

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