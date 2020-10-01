Кабмин поддержал законопроекты о введении суда присяжных

1 октября, 2020, 11:21

Как отметил министр юстиции Денис Малюська, минимальный возраст присяжных хотят снизить с 30 до 25 лет, а также пересмотреть порядок рассмотрения производств судом присяжных о преступлениях, за которые предусмотрено наказание от 10 лет до пожизненного срока заключения

Об этом сообщает Правительственный портал.

Соответствующие проекты законов были одобрены на заседании Кабмина.

"При формировании списка присяжных территориальное управление Государственной судебной администрации Украины будет сообщать человеку о том, что он будет включен в такой список, и о требованиях к присяжному. В случае же наличия условий, при которых человек не может быть включен в список присяжных, он обязан в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления известить об этом территориальное управление Государственной судебной администрации Украины. В противном случае он будет включен в список присяжных", - пояснил министр юстиции Денис Малюська.

Законопроекты предусматривают упрощение порядка формирования списков присяжных путем исключения местных советов из процесса их формирования и возложение такой обязанности на Государственную судебную администрацию Украины и ее теруправления с использованием информации, содержащейся в Государственном реестре избирателей. Это призвано ускорить процесс формирования суда присяжных.

Еще одной новацией является снижение минимального возраста присяжного с 30 до 25 лет.

Также предложены законодательные изменения относительно усовершенствования порядка рассмотрения уголовных производств коллегиально судом и судом присяжных в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет и пожизненного лишения свободы, разграничения функций присяжных и профессиональных судей, а также обеспечения рассмотрения таких дел в разумные сроки.

Сейчас в нашей стране в судах первой инстанции рассмотрение уголовных производств в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено пожизненное лишение свободы, может осуществляться судом присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных. И это только по ходатайству обвиняемого.

"Такой подход существенно ограничивает участие народа в уголовном производстве как по кругу дел, где могут участвовать представители народа, так и по закрепленной модели суда присяжных, которая по сути является судебным разбирательством с народными заседателями, а не является собственно судом присяжных. На рассмотрение судом присяжных предлагаем выносить дела из категории особо тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание свыше 10 лет, как имеющих высокий уровень общественной опасности ", - отметил Малюська.

Проект предусматривает постепенное введение суда присяжных, которое будет начинаться делами о преступлениях, за совершение которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Законопроектом предлагается усовершенствовать порядок производства в суде присяжных. В частности, путем анкетирования лиц, внесенных в список присяжных, для определения их объективности и беспристрастности при рассмотрении уголовного производства. Право подготовить вопросы к присяжным будут иметь стороны в соответствующем производстве.

Среди предлагаемых изменений также возложение на суд присяжных решения вопросов о виновности или невиновности обвиняемого. Решение о его виновности считается принятым, если за него проголосовали 5 из 7 присяжных.

"Когда вердикт по делу принят коллегией граждан, которые являются жителями той общины, где проходит рассмотрение дела, это приводит к легитимизации этого решения обществом, то есть восприятию его как справедливого большинством граждан. Таким образом можно избежать негативной реакции, которую часто вызывают судебные решения, принятые в резонансных уголовных делах, и значительно повысить доверие общественности к судебной власти", - подчеркнул министр юстиции.

Кроме того, предлагается ввести административную ответственность лица, внесенного в список присяжных, за неявку без уважительных причин по вызову суда, а также уголовную ответственность присяжного за предоставление заведомо недостоверных сведений на вопросы председательствующего и сторон уголовного производства.

"Предложенные изменения будут способствовать комплексному совершенствованию порядка привлечения граждан к участию в осуществлении правосудия и рассмотрения уголовных производств коллегиально судом и судом присяжных", - добавил Денис Малюська.

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