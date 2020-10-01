iPhone 12: что подготовил Apple в 2020 году?

1 октября, 2020, 13:07

15 сентября 2020 года – очередная знаковая дата в истории компании Apple. В этот день будет представлен ряд новинок, но достоверные данные о содержании предстоящей презентации отсутствуют

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По сообщениям от инсайдеров, преданных поклонников марки ожидает анонс iPad и Apple Watch, а новый iPhone 12 мир увидит не раньше, чем через месяц (или и вовсе выход на рынок задержится до ноября).

iPhone 12: что нового?

На протяжении последних лет дизайн смартфонов оставался практически неизменным. Менялось количество и расположение камер, цветовая гамма пополнялась новыми оттенками, но оставалась привычная обтекаемая форма. В нынешнем году в Купертино решили пересмотреть это решение, вернувшись к стилю iPhone 4 и 5 – это подтверждает и дизайн последних моделей iPad, которые порадовали строгой геометрией линий.

Корпорация держит интригу, но аналитик Мин-Чи Куо пролил свет на инновационные решения, которые были внедрены в новых моделях:

Подключение к сети 5G – поколение мобильной связи, которое оставило предшественников далеко позади и позволило обеспечить высокое качество телекоммуникаций;

Сканер LiDAR – дополнительное отверстие на корпусе свидетельствует о том, что дополненная реальность "оживет" в полной мере, а это откроет для пользователей уйму новых возможностей.

Беспроводная зарядка – настало время отказаться от неудобных, постоянно ломающихся проводов, сделав процесс подключения простым и комфортным. Благодаря специальным магнитам смартфон будет зафиксирован в нужном положении.

Более точную информацию можно будет услышать непосредственно на презентации – пользователей ожидает множество интересных новинок. Поэтому не только поклонники этой марки, но и весь мир уже затаил дыхание в ожидании новостей, хоть и с высокой вероятностью, данные об Айфон 12 будут известны ближе к ноябрю.

iPhone 12: какие модели ожидаются в новой линейке?

В начале года аналитики массово высказывали свои сомнения в том, что удастся в принципе выпустить новую модель смартфонов. Всему виной – пандемия, которая отразилась на всех отраслях, а ведь производственные мощности Apple расположены в азиатских странах, по которым пришелся самый первый и массивный удар. Но корпорации удалось выстоять в этих условиях, а потому ожидается не одна, а целых четыре модели новых iPhone:

iPhone 12 и iPhone 12 Plus – базовые решения, которые успешно заменят iPhone Xr и iPhone 11. Диагональ экрана 5,4, как и 6,1 дюйма, неизменно пользуется спросом, поэтому разработчики не стали упускать столь значительную часть платежеспособной аудитории;

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max – станут достойной альтернативой 11 Pro и 11 Pro Max, с диагональю 6,1 и 6,7 дюймов.

По прогнозам, а также предварительной информации, все устройства получат OLED-дисплеи. Частота обновления изображения пока под вопросом: мнения аналитиков и инсайдеров разделились. Возможно, линейка Pro получит экран 120 Гц, но на текущий момент данные достаточно противоречивы – усовершенствованные панели могут получить уже смартфоны 2021 года.