Главу Меджлиса нардепа Чубарова попросили уйти из обсуждения комитетом Рады вопроса политзаключенных из-за якобы гостайны

1 октября, 2020, 20:49

Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова попросили прекратить участие в онлайн-заседании Комитета Рады по правам человека из-за отсутствия у него допуска к гостайне

Об этом Чубаров рассказал в эфире UA: Крым.

"Когда рассматривался вопрос о политзаключенных, меня как главу Меджлиса попросили покинуть это заседание, поскольку, мол, там были представители ведомств, которые будут информировать о каких-то данных, которые могут носить тайный характер, а у меня, мол, нет допуска к государственной тайне", - сказал он.

По словам Чубарова, информацию, которой владеет Меджлис, не имеют некоторые спецслужбы.

"Я был очень этим удивлен. Я знаю, что некоторые из членов этого комитета, народных депутатов не имеют официально оформленных разрешений на государственную тайну. Но им так захотелось", - подчеркнул глава Меджлиса.