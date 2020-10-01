Главу Меджлиса нардепа Чубарова попросили уйти из обсуждения комитетом Рады вопроса политзаключенных из-за якобы гостайны
Об этом Чубаров рассказал в эфире UA: Крым.
"Когда рассматривался вопрос о политзаключенных, меня как главу Меджлиса попросили покинуть это заседание, поскольку, мол, там были представители ведомств, которые будут информировать о каких-то данных, которые могут носить тайный характер, а у меня, мол, нет допуска к государственной тайне", - сказал он.
По словам Чубарова, информацию, которой владеет Меджлис, не имеют некоторые спецслужбы.
"Я был очень этим удивлен. Я знаю, что некоторые из членов этого комитета, народных депутатов не имеют официально оформленных разрешений на государственную тайну. Но им так захотелось", - подчеркнул глава Меджлиса.
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