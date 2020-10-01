Футболист "Шахтера" пообещал отомстить "Интеру" за полуфинал Лиги Европы

1 октября, 2020, 21:07

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь пообещал отомстить "Интеру" за полуфинал Лиги Европы, где "горняки" уступили 5: 0

Об этом сообщает "Трибуна ".

По итогам жеребьевки "Шахтер" попал в группу B, где сыграет против мадридского "Реала", миланского "Интера" и немецкой "Боруссии".

"Если выбирать между "Реалом" и "Порту", конечно, лучше бы попались португальцы. Но ..."Интер" Есть два матча, можно отомстить за полуфинал, в котором мы проиграли. Будет очень интересно", - сказал Валерий Бондарь.

Первый тур ЛЧ будет сыгран 20 и 21 октября.

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