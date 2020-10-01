ЕС официально расширил санкции против лиц, причастных к строительству Керченского моста

1 октября, 2020, 20:02

Евросоюз расширил санкции против лиц и компаний, причастных к строительству Керченского моста Россией в оккупированный Крым

Об этом говорится в Официальном вестнике ЕС , передает Неделя .

В список внесли:

Александра Ганова, генеральный директор компании, которая осуществляет железнодорожное сообщение между Россией и оккупированным Крымом;

Леонида Риженькина, заместителя генерального директора "Стройгазмонтаж", который с 2015 года контролировал строительство моста.

Акционерное общество "Ленпромтранспроект";

Акционерное общество "Дирекция строительства железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск@;

Федеральное государственное предприятие "Крымская железная дорога";

"Первую Крымскую страховую компанию".

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Их внесли в список из-за роли в проектировании, строительстве или использовании инфраструктуры, касающейся Керченского моста.