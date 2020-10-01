ЕС официально расширил санкции против лиц, причастных к строительству Керченского моста
1 октября, 2020, 20:02
Евросоюз расширил санкции против лиц и компаний, причастных к строительству Керченского моста Россией в оккупированный Крым
Об этом говорится в Официальном вестнике ЕС , передает Неделя .
В список внесли:
- Александра Ганова, генеральный директор компании, которая осуществляет железнодорожное сообщение между Россией и оккупированным Крымом;
- Леонида Риженькина, заместителя генерального директора "Стройгазмонтаж", который с 2015 года контролировал строительство моста.
- Акционерное общество "Ленпромтранспроект";
- Акционерное общество "Дирекция строительства железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск@;
- Федеральное государственное предприятие "Крымская железная дорога";
- "Первую Крымскую страховую компанию".
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Их внесли в список из-за роли в проектировании, строительстве или использовании инфраструктуры, касающейся Керченского моста.
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