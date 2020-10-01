Экспорт товаров из Украины в сентябре вернулся на докризисный уровень, - Качка

1 октября, 2020, 15:19

Экспорт в сентябре вернулся на докризисный уровень и составил $ 4,19 млрд, что почти на 3% превышает показатель сентября прошлого года

Об этом в Facebook написал торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Экспорт вернулся на докризисный уровень", - написал Качка.

По его словам, экспорт в сентябре составил $ 4,19 млрд, что на 2,9% больше, чем в сентябре прошлого года.

Качка отметил, что в целом третий квартал стал кварталом восстановления торговли - экспорт за три предыдущих месяца составил $ 12,14 млрд, что на 13,66% больше, чем во втором квартале.