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Espreso.tvСпортДжеймс превзошел достижение Джордана в НБА

Джеймс превзошел достижение Джордана в НБА


фото: Getty Images
Леброн Джеймс превзошел достижение Майкла Джордана по количеству реализованных штрафных бросков в финальных сериях Национальной баскетбольной ассоциации

Об этом сообщает НБА в twitter.

В ночь на 1 октября Джеймс помог "Лейкерс" победить "Майами" в первом матче финальной серии НБА - 116:98. Форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс реализовал 5 из 6 штрафных бросков.

Теперь на его счету 262 очка, набранных со штрафных в финальных сериях. По этому показателю Леброн Джеймс вышел на пятое место в истории Лиги, опередив Майкла Джордана (258).

Лидирует Джерри Уэст, у которого 455 реализованных штрафных бросков.

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