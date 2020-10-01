Джеймс превзошел достижение Джордана в НБА

1 октября, 2020, 10:50

Леброн Джеймс превзошел достижение Майкла Джордана по количеству реализованных штрафных бросков в финальных сериях Национальной баскетбольной ассоциации

Об этом сообщает НБА в twitter.

В ночь на 1 октября Джеймс помог "Лейкерс" победить "Майами" в первом матче финальной серии НБА - 116:98. Форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс реализовал 5 из 6 штрафных бросков.

Теперь на его счету 262 очка, набранных со штрафных в финальных сериях. По этому показателю Леброн Джеймс вышел на пятое место в истории Лиги, опередив Майкла Джордана (258).

Лидирует Джерри Уэст, у которого 455 реализованных штрафных бросков.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 5th on the all-time #NBAFinals FREE THROWS MADE list! pic.twitter.com/laPdcULfjS - NBA (@NBA) October 1, 2020

В мае 2020 года лучшим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации признали легендарного Майкла Джордана.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb