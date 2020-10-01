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Espreso.tvОбществоДвижение сопротивления капитуляции заявило, что у Зеленского отказывают в регистрации электронных петиций без объяснения причин

Движение сопротивления капитуляции заявило, что у Зеленского отказывают в регистрации электронных петиций без объяснения причин

Общественное объединение "Движение сопротивления капитуляции" заявило, что администрация сервиса электронных петиций к президенту Украиы без всякой аргументации отказала в публикации петиции о сносе памятника Екатерине II

Об этом говорится на странице Движения сопротивления капитуляции в Facebook.

"Администрация сервиса электронных петиций к Президенту без обоснования отказала в публикации петиции о сносе памятника Екатерине II и переименование Екатерининской площади", - говорится в сообщении.

Активисты требовали переименования Екатерининской площади в Одессе и снос памятника основателям Одессы.

Однако администрация сервиса отказала активистам с формулировкой  "не соответствует установленным требованиям". При этом в ответе не уточняется, что именно в петиции не соответствует каким именно требованиям сервиса.

Активисты восприняли отказ как признак толерантности властью российского имперского прошлого.

"Избирательность к потенциально проходным обращениям и защита политики российского самодержавия в Украине дает основания считать, что власть капитулянтская и терпит российское имперское прошлое", - считают активисты.

  • Напомним, ранее Зеленский ответил на петицию с требованием к нему уволиться или признать, что соврал, обещая уйти с должности в случае нарушения закона: президент назвал несвоевременное представление им данных об имущественном состояние не правонарушением, а "ошибкой" и дал понять, что увольняться не собирается.

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