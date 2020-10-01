Дело о "захвате власти" Окружним админсудом Киева: ВАКС отстранил председателя Государственной судебной администрации

1 октября, 2020, 11:53

1 октября Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об отстранении председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook, передает "Цензор.НЕТ".

Антикоррупционный суд постановил отстранить от выполнения обязанностей председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка сроком на 2 месяца.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку. НАБУ заявило, что ОАСК в 2019 году рассматривал иск об отсутствии в Раде коалиции с позиции мести постмайданной власти

3 августа Высший антикоррупционный суд назначил главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку личное поручительство и отказался назначить залог в 1 млн грн.

17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зиновия Холоднюка от должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.

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