Четыре человека погибли во время пожаров на Луганщине, - ОГА

1 октября, 2020, 08:07

Во время пожаров, вспыхнувших на территории Луганской области, четыре человека погибли, один из них - лесничий

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

"В огненном кольце оказались 11 поселков, в том числе в непосредственной близости от Северодонецка. К сожалению, четыре человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Причины возгораний установит следствие", - прокомментировал ситуацию глава ОГА Сергей Гайдай.

По состоянию на 07:00 1 октября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано - 82, продолжается тушение - 64.

Больше всего пострадали населенные пункты Новоайдарского района: с. Муратово, где огнем повреждено 26 частных домов, с. Крякивка - повреждены 5 домов (из них 2 жилых), с. Трехизбенка - 2 дома. Из с. Муратово эвакуированы 35 человек.

В Станично-Луганском районе вблизи поселков Ольховое, Лобочево и Геевка лесной пожар охватил более 200 га, еще в трех местах произошло возгорание камыша и сухой травы. В результате в с. Артема огнем повреждены 3 нежилых дома и 3 хозяйственные постройки, в с. Болотенное - 1 жилой дом и 3 нежилых.

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