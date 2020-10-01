Центральная власть боится местных лидеров, поэтому и отказывает в регистрации на выборы, - мэр Умани

1 октября, 2020, 23:07

Действующая центральная власть боится местных лидеров, поэтому и отказывает им и их политическим силам в регистрации на местных выборах 2020 года

Об этом сообщил действующий мэр Умани Александр Цебрий в ток-шоу Красная линия с Сергеем Высоцким на телеканале Еспресо.

"Я хочу сказать, что это касается не только Умани или любого другого города, а в целом одинаковая ситуация наблюдается по всей Украине. То, что происходит на Территориальных избирательных участках, что снимают с регистрации или не регистрируют вообще рейтинговых кандидатов, не дают регистрироваться политическим силам. У нас до сих пор не зарегистрирован партия "Предложение, от которого я ухожу", - заявил мэр Умани.

Господин Цебрий добавил, что Территориальная избирательная комиссия в городе Умани еще неделю назад зарегистрировала двух Александров Владимировичей Цебриив - полных тезок действующего мэра города.

Действующий мэр Умани осудил такие действия и назвал их произволом: "Я вам хочу сказать, что этот беспредел и это беззаконие. Почему это так происходит, или это слабая власть, или это ее прямое указание? Она, во-первых, за это отвечает абсолютно. Я вижу еще, как и все украинцы, как катастрофически падает рейтинг "слуг народа". Я думаю, что это целенаправленная такая акция по фальсификации, искажении волеизъявления украинцев".

Александр Цебрий отметил, что после решения суда ТИК таки зарегистрировала его кандидатом в мэры Умани: "Я был зарегистрирован только вчера в двадцать первом часа, как то обязала ЦИК сделать нашу ТИК. И, кстати, я был зарегистрирован по тем же документам, по которым мне отказали в регистрации еще 26-го сентября ".

Мэр Умани Цебрий добавил, что "местные органы, местное самоуправление - это последний очаг стабильности в нашей стране. Чего нельзя сказать о парламенте, о Кабинете министров и остальной центральной власти. Если еще разрушится этот последний форпост стабильности нашей страны, тогда прогнозировать ситуацию я вообще не берусь ".