1 октября, 2020, 14:53

По словам журналиста Юрия Бутусова, спецоперация по вывозу вагнеровцев из Минска готовилась совместно со спецслужбами Турции и США, а за помощь Украина выдала туркам представителя РПК

Об этом журналист, главред сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Facebook.

"В сети появился документ уголовного дела по организации захвата 28 российских террористов на борту турецкого самолета, судя по штампу, подготовленный 5-м управлением Департамента контрразведки СБУ. Мои источники говорят, что это достоверная информация", - заявил Бутусов.

По словам журналиста, это была совместная операция ГУР МО, СБУ, а также спецслужб США и Турции. Сотрудники ГУР МО купили билеты для террористов и знали, какой будет рассадка.

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"Разведслужба Турции обеспечила направление в Минск самолета повышенной вместимости и с дополнительной защитой кабины пилотов. В обмен на помощь Турции спецслужбы Украины оказали содействие в захвате турками в Одессе курда Исы Озера, который был объявлен в розыск в Турции (11 сентября турки показали Озера в Стамбуле - он был вывезен из Украины без решения суда, хотя получил законный вид на жительство)", - отметил он.

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"Один из пилотов и старший стюард были на борту не случайно, а прошли подготовку для подобных чрезвычайных ситуаций. В салоне находились четверо подготовленных к рукопашному бою сотрудников спецслужб Украины, контролировали салон с обоих входов. И были в салоне добровольные помощники, не обозначенные на схеме СБУ", - подчеркнул Бутусов.

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Общая координация, управление и финансирование операции осуществлялось совместно со спецслужбами США.

Как только создался б легальный повод - кому-то из пассажиров стало плохо, - экипаж самолета запросил бы у диспетчера "Украэродвижения" посадку и сразу получил бы распоряжение садиться. Участников драки на борту, как и всех других подозрительных лиц, задержали бы при приземлении украинские спецслужбы, которые полностью контролировали обстановку в салоне.

Захватить самолет террористы не имели шансов. Они были без оружия, и преодолеть узкий проход в кабину самолета они б не смогли. А даже если бы и прошли, экипаж был бы надежно защищен от взлома кабины.

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Документ датирован 30 июля. Такой же план был подготовлен и на рейс 25 июля, которым террористов должны были вывозить поначалу. Они въехали 25 июля в Беларусь, у каждого в руках был авиабилет, но вылететь им не дали. На совещании в кабинете президента Владимира Зеленского 24 июля, где начальник ГУР МО Василий Бурба и первый заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывали о спецоперации, Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак приняли решение о переносе сроков вылета. Группу террористов разместили в Минске ждать нового рейса. Вылет был перенесен на 30 июля. Однако после измены и передаче данных о спецоперации в Беларусь кем-то из участников совещания в президентском кабинете террористы были задержаны в Минске.

"Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, начальник комитета по разведке Руслан Демченко сорвали хорошо подготовленную и продуманную специальную операцию, которую Украина проводила совместно со спецслужбами стран НАТО", - подчеркнул Бутусов.

По его словам, как только 3 августа Бурба поднял вопрос о поиске источника утечки информации и предложил участникам совещания пройти проверку на полиграфе, 5 августа Бурба был уволен указом президента.

"На допрос вызвали меня, я рассказал об источниках информации. А вот допрос экс-начальника ГУР МО Бурбы Государственное бюро расследований до сих пор так и не осуществило - через два месяца после увольнения. Расследование утечки информации среди участников совещания в кабинете Зеленского не производится. Предатели продолжают действовать в руководстве государства, а народ Украины лишили возможности узнать правду об этом деле ", - добавил Юрий Бутусов.