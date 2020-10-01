Без карантина, но с отрицательным тестом на Covid-19: Словения изменила правила въезда для украинцев
1 октября, 2020, 17:38
С четверга, 1 октября, при въезде в Словению гражданам Украины не нужно проходить 10-дневный карантин, если у них есть отрицательный тест на коронавирус
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Словении.
"С 1 октября разрешается въезд в Словению без прохождения 10-дневного карантина гражданам из третьих стран (в том числе Украины) при наличии отрицательного результата теста на COVID19 - не позднее чем за 48 часов, сделанного в учреждениях или организациях в странах ЕС, шенгенской зоны, Словении или тех, которые Институт микробиологии и иммунологии Словении и Национальная лаборатория Словении по охране здоровья признали надежными и которые в перечне Национальной лаборатории ", - говорится в сообщении.
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