Без карантина, но с отрицательным тестом на Covid-19: Словения изменила правила въезда для украинцев

1 октября, 2020, 17:38

С четверга, 1 октября, при въезде в Словению гражданам Украины не нужно проходить 10-дневный карантин, если у них есть отрицательный тест на коронавирус

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Словении.

"С 1 октября разрешается въезд в Словению без прохождения 10-дневного карантина гражданам из третьих стран (в том числе Украины) при наличии отрицательного результата теста на COVID19 - не позднее чем за 48 часов, сделанного в учреждениях или организациях в странах ЕС, шенгенской зоны, Словении или тех, которые Институт микробиологии и иммунологии Словении и Национальная лаборатория Словении по охране здоровья признали надежными и которые в перечне Национальной лаборатории ", - говорится в сообщении.

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