Беринчик рассказал о перспективах своего боя с Ломаченко

1 октября, 2020, 17:07

Денис Беринчик заявил, что определенность относительно его боя с Василием Ломаченко появится только после поединка чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса

Об этом Берничик заявил во время открытой тренировки в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, определенность относительно его боя с Василием Ломаченко появится только после боя обладателя титула WBO (Всемирной боксерской организации) против американца Теофимо Лопеса.

"Мы должны боксировать с любым соперником у которого есть титул. Мы защищаем свой титул интернационального чемпиона. Поскольку у Василия Ломаченко есть серьезный поединок, он готовится. После него уже станет известно, будет ли устраивать WBO турнир четырех сильнейших. Кто останется в мировом рейтинге и вообще в WBO ", - сказал Беринчик.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO. Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Соперником самого Дениса Беринчика 8 октября станет румынский боксер Виорел Симион.

1 октября Денис Беринчик провел в Киеве открытую тренировку перед поединком против румына Виорела Симиона за титул WBO International.

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