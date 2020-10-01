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Espreso.tvОбществоБалух уже открывает глаза и двигает конечностями, - Геращенко

Балух уже открывает глаза и двигает конечностями, - Геращенко


фото: rbc.ua
Состояние избитого экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха стабилизируется

Об этом сообщила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко в Facebook.

Она заявила, что динамика состояния Балуха положительная.

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"Хорошие новости от врачей В. Балуха: Пациент стабильный, открывает глаза, двигает руками и ногами. Динамика положительная. Нужно время. Занимаемся", - написала она.

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