Балух уже открывает глаза и двигает конечностями, - Геращенко
1 октября, 2020, 15:51
Состояние избитого экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха стабилизируется
Об этом сообщила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко в Facebook.
Она заявила, что динамика состояния Балуха положительная.
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"Хорошие новости от врачей В. Балуха: Пациент стабильный, открывает глаза, двигает руками и ногами. Динамика положительная. Нужно время. Занимаемся", - написала она.
- Напомним, Балух находится в коме после нападения на него в столичном Гидропарке, произошедшего 7 сентября.
- 18 сентября злоумышленника задержали. Им оказался киевлянин 1988 года рождения .
- Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении меру пресечения в виде ареста на 60 суток.
- 25 сентября медики, которые лечат избитого экс-заключенного Кремля Владимира Балуха, сообщили, что постепенно выводят его из медикаментозной комы .
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