АМКУ разоблачил заговор компаний на аукционе по продаже киевского ТРЦ "Республика"

1 октября, 2020, 16:02

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) доказал факт сговора при покупке права кредитного требования, обеспечением которого является киевский торгово-развлекательный центр "Республика"

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, АМКУ признал нарушением закона "О защите экономической конкуренции" заговор трех компаний при проведении аукциона по продаже кредитного требования, обеспечением которого является ТРЦ на Окружной дороге Киева, известный как "Республика".

"Именно тот ТРЦ, который должен стать крупнейшим в Украине", - подчеркнули в пресс-службе.

По информации АМКУ, в прошлом году банк "Надра" продал указанные права на веб-портале ProZorro за "голландский аукцион" - процедуру, которая предусматривает автоматическое пошаговое снижение цены системой, пока один из участников не подаст "ставку" с фиксацией цены. В следующем этапе аукциона другие участники имеют право подать предложение по более высокой цене. При этом первом участнику предоставляется право на последнюю наибольшую ставку, то есть, возможность выиграть аукцион.

"Однако совсем иначе сложились торги по продаже права требования "на Республику". Указанные активы были проданы 30 процентов от начальной стоимости на последнем шаге аукциона - цена снизилась с 2,56 млрд грн до 777 млн грн", - пояснили в пресс-службе.

Антимонопольный комитет открыл дело и установил, что поведение трех участников торгов - компаний "Солтекс Капитал", "фингрупп Фактор" и "Толкфин" является результатом заговора. В частности, по информации комитета, были собраны следующие доказательства: учредителями и руководителями компаний являются родственники; компании имели и других совместных работников; участники торгов оказывали друг другу финансовую помощь; тесная коммуникация между участниками аукциона во время его подготовки, в частности электронная переписка между «фингрупп Фактор» и «Толкфин»; использование компаниями одних и тех же средств связи; согласованное поведение компаний при самых торгах.

"Установленные Комитетом факты беспрекословно указывают на наличие предварительных договоренностей этих компаний по проведению аукциона по продаже кредитного требования, обеспечением которого является ТРЦ "Республика". То есть, заговоры", - подытожили в АМКУ.

Таким образом, Комитет от 1 октября 2020 года действия компаний "Солтекс Капитал", "ФК "фингрупп Фактор" и "ФК "Толкфин" признал нарушением закона в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов аукциона.

Отмечается, что на всех трех участников наложены штрафы в размере около 10% от дохода каждого из них.

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