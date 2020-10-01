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Espreso.tvОперація об'єднаних сил11 нарушений перемирия врагом за 30 сентября, одно - с начала суток, - ООС

11 нарушений перемирия врагом за 30 сентября, одно - с начала суток, - ООС


фото: Волинь 24
За 30 сентября россияне трижды обстреляли украинские позиции под Золотым, два раза - близ Хутора Вольный. В целом сообщается об обстрелах из стрелкового оружия и гранатометов вблизи семи населенных пунктов

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.

"С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности украинских защитников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что за минувшие сутки российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции украинских военных.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь из стрелкового оружия вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку от Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у н. п. Новоалександровка противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия.

На участке вблизи Золотого враг трижды открывал огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку от Хутора Вольный дважды в вечернее время применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

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