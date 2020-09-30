Жена полицейского продает Нацполиции средства защиты от COVID-19 по завышенным ценам, - "Слидство.Инфо"

30 сентября, 2020, 21:46

Центр обслуживания подразделений Нацполиции закупил у жены полицейского Руслана Хомичука масок и дезинфекторов на 22 млн грн

Об этом говорится в расследовании "Слидство.Инфо" .

Жена Хомичука продает товары дороже, чем они стоят в онлайн-магазинах.

По подсчетам, переплата могла достичь почти 5 млн грн. Хотя она уверяет, что получала заказ, так как "предлагала лучшую цену".

С декабря жене полицейского Евгении Хомичук официально принадлежит компания "Голден Груп".

Мы обнаружили, что с июня 2020 года эта фирма продала Центру обслуживания подразделений Нацполиции товаров на сумму 20,7 млн грн. Также непосредственно у Хомичук как ФЛП полицейские купили масок и дезинфекторов на 1,5 млн грн.

Как свидетельствует аналитическая система BiProzorro, 95% средств, которые Хомичук заработала на госзакупках, достались ей от полиции.

Это произошло из-за того, что после объявления карантина Рада приняла закон об упрощении закупок для борьбы с COVID-19: заказчикам разрешили заключать контракты с поставщиками без конкурса, для того, чтобы оперативно закупать товары для борьбы с пандемией.

Именно таким образом Нацполиция сотрудничала с Хомичук. Хотя сама жена полицейского утверждает, что был внутренний отбор, на котором она предложила наиболее выгодную цену.

"В Центре обслуживания подразделений Нацпола есть служба обеспечения, которая направляет запросы в организации, которые в Prozorro зарегистрированы как те, что занимаются этой продукцией. Все организации присылают свои коммерческие предложения в Центр обслуживания и они выбирают лучшую цену", - отмечает Хомичук.

Журналисты сравнили цены, которые предлагала полиции Хомичук с ценами в онлайн-магазинах. Как правило, цена закупки выше.

Так, в конце июня полиция закупила у жены своего сотрудника 100 тысяч украинских полумасок TFM среднего класса защиты FFP2 без клапана.

В целом они обошлись правоохранителям в 2,45 миллиона гривен: по 24,5 гривен за единицу. На онлайн-платформе по продаже товаров мы наткнулись на объявление, в котором полумаски TFM 220 предлагают по 7 гривен за единицу.

В августе Хомичук продала полицейским 200 тысяч единиц того же производителя, однако несколько иной конфигурации. Согласно договору, они стоят почти 5,2 миллиона гривен, или 25,9 гривен за единицу.

Впрочем, на сайтах онлайн-магазинов мы заметили, что такие же полумаски при покупке оптом от 1 тысячи штук предлагают по 15 гривен.

Также в августе-сентябре полицейские закупили у жены своего сотрудника 224 тысячи дезинфекторов украинского производства, в целом на сумму почти 5,6 миллиона гривен. В договоре указана цена 24,9 гривен за одну бутылочку этого раствора. В то же время, в интернете мы нашли как минимум три различных сайта, где такие же дезинфекторы предлагают по 20 гривен за единицу.

Еще полицейские покупали в Хомичук дезинфицирующее средство "Бланидас 300" по 305 гривен за пачку, хотя мы обнаружили такой же средство по цене 205 и 210 гривен.

Формально в том, что жена действующего сотрудника полиции продает товары той же полиции, конфликта интересов нет. Ведь Руслан Хомичук не является работником именно Центра обслуживания подразделений, а работает в структуре Нацпола в целом. Об этом в комментарии говорит заместитель директора Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

"Формально здесь нет признаков конфликта интересов - в случае, если ее муж не имеет полномочий влиять на работу тендерного комитета", - говорит она.