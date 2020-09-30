Зеленский ввел День территориальной обороны, его будут отмечать в первое воскресенье октября

30 сентября, 2020, 22:46

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно указу, он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

Зеленский ввел этот день, учитывая важность теробороны в обеспечении территориальной целостности, а также с целью развития современных военных традиций.

"Сегодня наша сверхважная цель - достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", - отметил Зеленский.