Зеленский подписал закон об условиях торговли стройматериалами

30 сентября, 2020, 20:48

Об этом сообщает пресс служба президента.

Документ принят для налаживания работы отечественного рынка строительной продукции согласно европейским правилам.

Устанавливается перечень обязательств участников рынка и определяются основы декларирования показателей продукции.

В законе прописаны условия по предотвращению попадания фальсификата и опасной продукции на отечественный рынок ,.

Закон должен создать условия для свободного передвижения товаров и услуг на рынке, повышения инвестиционной привлекательности Украины, повышения безопасности и надежности зданий и сооружений,