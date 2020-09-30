Зеленский подписал закон об условиях торговли стройматериалами
30 сентября, 2020, 20:48
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О предоставлении строительной продукции на рынке"
Об этом сообщает пресс служба президента.
Документ принят для налаживания работы отечественного рынка строительной продукции согласно европейским правилам.
Устанавливается перечень обязательств участников рынка и определяются основы декларирования показателей продукции.
В законе прописаны условия по предотвращению попадания фальсификата и опасной продукции на отечественный рынок ,.
Закон должен создать условия для свободного передвижения товаров и услуг на рынке, повышения инвестиционной привлекательности Украины, повышения безопасности и надежности зданий и сооружений,
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