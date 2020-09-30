Ярмоленко вместе с "Вест Хэмом" опозорились в Кубке Лиги

30 сентября, 2020, 23:37

В 1/8 финала Кубка английской лиги "Эвертон" разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Украинский форвард "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко провел на футбольном поле все 90 минут матча, но результативными действиями не отличался. За лондонцев сегодня забил лишь Роберт Снодграсс.

В составе "Эвертона" хет-триком отметился Доминик Калвер-Льюин, еще один гол на счету Ришарлисона.

Кубок английской лиги

1/8 финала

22 сентября

"Эвертон" - "Вест Хэм" 4:1

Голы: Калвер-Льюин, 11, 78, 84, Ришарлисон, 56 - Снодграсс, 46

Напомним, 22 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" победил "Халл Сити" со счетом 5:1.

Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча Кубка лиги против "Галла".

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