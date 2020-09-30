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Espreso.tvСпортЯрмоленко вместе с "Вест Хэмом" опозорились в Кубке Лиги

Ярмоленко вместе с "Вест Хэмом" опозорились в Кубке Лиги


фото: Getty Images
В 1/8 финала Кубка английской лиги "Эвертон" разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Украинский форвард "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко провел на футбольном поле все 90 минут матча, но результативными действиями не отличался. За лондонцев сегодня забил лишь Роберт Снодграсс.

В составе "Эвертона" хет-триком отметился Доминик Калвер-Льюин, еще один гол на счету Ришарлисона.

Кубок английской лиги

1/8 финала

22 сентября

"Эвертон" - "Вест Хэм" 4:1

Голы: Калвер-Льюин, 11, 78, 84, Ришарлисон, 56 - Снодграсс, 46

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