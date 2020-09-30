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Espreso.tvЭкономикаWindrose анонсировала рейсы из Киева в Херсон

Windrose анонсировала рейсы из Киева в Херсон


фото: zaxid.net
Авиакомпания Windrose анонсировала рейсы из Киева в Херсон, начиная с 5 октября

Об этом сообщила пресс-служба Windrose.

Согласно сообщению, авиакомпания Windrose начинает рейсы в Херсон с 5 октября.

Отмечается, что рейсы будут выполняться пять дней в неделю - кроме пятницы и воскресенья.

В пресс-службе добавили, что вылет из Херсона планируется в 7.10, а прилет - в 8.30. Вылет из Киева планируется в 20.40, а прилет в Херсон - в 22.00.

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