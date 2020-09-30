Война в Нагорном Карабахе: в Госдуме РФ предположили привлечение российских "миротворцев"
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает Интерфакс.
"При наличии воли двух конфликтующих сторон, я считаю, что кроме российских миротворцев и других миротворцев, представляющих страны ОДКБ, нет необходимости привлекать кого-то еще", - сказал Новиков.
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Он добавил, что в РФ "крайне заинтересованы в урегулировании ситуации между двумя дружественными народами".
Справка. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.
- Лидер ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский предложил включить Нагорный Карабах в состав России.
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Справка. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.
- Лидер ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский предложил включить Нагорный Карабах в состав России.
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