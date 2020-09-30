Война в Нагорном Карабахе: Совбез ООН призвал прекратить боевые действия
Об этом сообщает Голос Америки.
В заявлении, которое единогласно одобрили все 15 членов совета, также поддерживается призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к сторонам конфликта ослабить напряжение и вернуться к переговорам.
Совет выразил "глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта" и "решительно осудил применение силы".
Совет Безопасности призвал стороны "тесно сотрудничать с ОБСЕ для немедленного возобновления диалога без предварительных условий".
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Эстония (непостоянный член Совета) заявила о недопустимости участия третьих сторон в этом конфликте.
"Мы бы хотели напомнить, что косвенное участие в конфликте стран извне неприемлемо и только усилит напряженность в регионе", - заявил представитель Эстонии.
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