Вкладчики обанкротившегося банка "Аркада" уже могут получить гарантированные государством средства

30 сентября, 2020, 12:35

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал возмещение средств вкладчикам обанкротившегося банка "Аркада"

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Согласно сообщению, с 29 сентября Фонд осуществляет возмещение вкладчика банка "Аркада" по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета в пределах 200 тыс. грн.

В пресс-службе отметили, что для получения средств по указанным договорам вкладчики должны обратиться к любому банку-агенту ФГВФЛ с документом, удостоверяющим личность.

В пресс-службе добавили, что выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке.

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