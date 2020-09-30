Вкладчики обанкротившегося банка "Аркада" уже могут получить гарантированные государством средства
30 сентября, 2020, 12:35
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал возмещение средств вкладчикам обанкротившегося банка "Аркада"
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Согласно сообщению, с 29 сентября Фонд осуществляет возмещение вкладчика банка "Аркада" по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета в пределах 200 тыс. грн.
В пресс-службе отметили, что для получения средств по указанным договорам вкладчики должны обратиться к любому банку-агенту ФГВФЛ с документом, удостоверяющим личность.
В пресс-службе добавили, что выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке.
- 25 августа Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным.
- 26 августа утром НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для вывода его с рынка.
- По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пока открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн.
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27 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил банк "Аркада" на продажу для вывода его с рынка.
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11 сентября ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам признанного неплатежеспособным банка Аркада.
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25 веренся НБУ объявил о ликвидации банка "Аркада".
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