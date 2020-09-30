Ветер и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде 1 октября

30 сентября, 2020, 17:35

1 октября температура воздуха в Украине прогреется от +15°C до +18°C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

"1 октября влажная дождливая погода будет преобладать на Западе, Севере, Юге и в большинстве центральных областей", - отметила Диденко.

Восточная часть и Днипро с районами побудут без осадков, но с сильным ветром.

Температура воздуха в четверг составит +15°C...+18°C, на юге +17°C...+20°C

В Киеве октябрь начнется облачно, будет сыро, ветрено, но немного теплее, до +17°C. По словам синоптика, в субботу-воскресенье даже вернутся +20°C.

Вера, Надежда, Любовь и София хорошо празднуют сегодня. Как по писаному. Потому по традиции 30 сентября можно и нужно ... Опубликовано Наталкой Диденко Среда, 30 сентября 2020 г.

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