Ветер и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде 1 октября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.
"1 октября влажная дождливая погода будет преобладать на Западе, Севере, Юге и в большинстве центральных областей", - отметила Диденко.
Восточная часть и Днипро с районами побудут без осадков, но с сильным ветром.
Температура воздуха в четверг составит +15°C...+18°C, на юге +17°C...+20°C
В Киеве октябрь начнется облачно, будет сыро, ветрено, но немного теплее, до +17°C. По словам синоптика, в субботу-воскресенье даже вернутся +20°C.
Вера, Надежда, Любовь и София хорошо празднуют сегодня. Как по писаному. Потому по традиции 30 сентября можно и нужно ...Опубликовано Наталкой Диденко Среда, 30 сентября 2020 г.
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