 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВетер и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде 1 октября

Ветер и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде 1 октября

1 октября температура воздуха в Украине прогреется от +15°C до +18°C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

"1 октября влажная дождливая погода будет преобладать на Западе, Севере, Юге и в большинстве центральных областей", - отметила Диденко.

Восточная часть и Днипро с районами побудут без осадков, но с сильным ветром.

Температура воздуха в четверг составит +15°C...+18°C, на юге +17°C...+20°C

В Киеве октябрь начнется облачно, будет сыро, ветрено, но немного теплее, до +17°C. По словам синоптика, в субботу-воскресенье даже вернутся +20°C.

Вера, Надежда, Любовь и София хорошо празднуют сегодня. Как по писаному. Потому по традиции 30 сентября можно и нужно ...

Опубликовано Наталкой Диденко Среда, 30 сентября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать