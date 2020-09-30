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Espreso.tvОбществоВедущая Нового канала идет в мэры Киева от партии "евробляхеров"

Ведущая Нового канала идет в мэры Киева от партии "евробляхеров"


фото: instagram
Елена Филонова - блогер и ведущая "Ревизора красоты" на Новом канале идет на выборы мэра Киева

Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.

Согласно постановлению, Филонова выдвинута городской организацией партии "Вместе сила". Данная партия создана общественными организациями, включая движение "Авто-Евро-Сила", выступавшее за уменьшение пошлины для легализации б/у авто из Европы.

Также на своей странице в Instagram Филонова подтвердила, что присоединилась к партии и примет участие в выборах мэра Киева.

 

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