В зоне ООС оккупанты ранили украинского военного

30 сентября, 2020, 16:12

В районе Зайцева в результате обстрела оккупанты ранили бойца Объединенных сил

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

30 сентября, в районе населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций из подствольного гранатомета.

"В результате вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.