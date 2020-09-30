В зоне ООС оккупанты ранили украинского военного
30 сентября, 2020, 16:12
В районе Зайцева в результате обстрела оккупанты ранили бойца Объединенных сил
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.
30 сентября, в районе населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций из подствольного гранатомета.
"В результате вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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