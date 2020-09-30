В Украине с 1 октября водители должны ездить днем с включенными фарами, - Нацполиция

30 сентября, 2020, 20:33

С 1 октября в Украине вне населенных пунктов водители обязаны включать ближний свет фар при движении

Об этом напомнила Нацполиция в Facebook.

"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb