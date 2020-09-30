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Espreso.tvОбществоВ Украине с 1 октября водители должны ездить днем с включенными фарами, - Нацполиция

В Украине с 1 октября водители должны ездить днем с включенными фарами, - Нацполиция

С 1 октября в Украине вне населенных пунктов водители обязаны включать ближний свет фар при движении

Об этом напомнила Нацполиция в Facebook.

"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар", - говорится в сообщении.

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