В Украине с 1 октября водители должны ездить днем с включенными фарами, - Нацполиция
30 сентября, 2020, 20:33
С 1 октября в Украине вне населенных пунктов водители обязаны включать ближний свет фар при движении
Об этом напомнила Нацполиция в Facebook.
"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар", - говорится в сообщении.
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